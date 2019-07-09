Главы МИД России и Казахстана обсудили взаимодействие в рамках ОБСЕ

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры со своим казахстанским коллегой Бейбутом Атамкуловым на полях неформальной встречи глав МИД государств-участников ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

«Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках Организации. Обсудили некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и график политических контактов», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Встреча состоялась по просьбе казахстанской стороны, уточнили в российском МИД.

Ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал отношения Москвы и Нур-Султана образцовыми.

Он также отметил необходимость дальнейшей интеграции ЕАЭС с ЕС, АСЕАН, ШОС и другими организациями.

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