Главы МИД России и Казахстана обсудили взаимодействие в рамках ОБСЕ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры со своим казахстанским коллегой Бейбутом Атамкуловым на полях неформальной встречи глав МИД государств-участников ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

«Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках Организации. Обсудили некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и график политических контактов», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Встреча состоялась по просьбе казахстанской стороны, уточнили в российском МИД. Ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал отношения Москвы и Нур-Султана образцовыми. Он также отметил необходимость дальнейшей интеграции ЕАЭС с ЕС, АСЕАН, ШОС и другими организациями.