Главы МИД России и Казахстана обсудили взаимодействие в рамках ОБСЕ
«Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках Организации. Обсудили некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и график политических контактов», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Встреча состоялась по просьбе казахстанской стороны, уточнили в российском МИД.
Ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал отношения Москвы и Нур-Султана образцовыми.
Он также отметил необходимость дальнейшей интеграции ЕАЭС с ЕС, АСЕАН, ШОС и другими организациями.