ОЗХО подтвердила, что все объекты производства химоружия в Сирии уничтожены

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Гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас представил в ООН доклад, в котором говорится, что организация подтвердила уничтожение Сирией всех 27 объектов по производству химического оружия, расположенных на территории страны.
ОЗХО подтвердила, что все объекты производства химоружия в Сирии уничтожены
  • AFP
  • © Piroschka van de Wouw

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ под названием «Прогресс в ликвидации сирийской программы химического оружия».

В тексте, в частности, отмечается, что секретариат ОЗХО «проверил уничтожение всех 27 объектов по производству химоружия, объявленных Сирийской Арабской Республикой».

«Все объявленные Сирийской Арабской Республикой химикаты, которые были вывезены с её территории в 2014 году, уничтожены», — также уточняется в докладе.

В конце мая пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что во Всемирной организации не могут самостоятельно подтвердить или опровергнуть информацию о якобы использовании химического оружия в Сирии.

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