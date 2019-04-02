Россия ознакомила ОЗХО с оценкой инцидента в сирийской Думе
- Reuters
По данным ведомства, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских вооружённых сил Игорь Кириллов встретился с гендиректором технического секретариата ОЗХО Ариасом Гонсалесом.
«Глава техсекретариата ОЗXО был подробно ознакомлен с оценками Минобороны России в отношении опубликованного 1 марта доклада Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии по химинциденту в городе Дума 7 апреля 2018 года», — цитирует сообщение ТАСС.
Также отмечается, что российские военные эксперты, которые посетили Думу через несколько дней после инцидента, обнаружили много противоречий и нестыковок в указанном документе.
По данным Минобороны, это свидетельствует фактически о постановочном характере инцидента в провокационных целях против властей Сирии.