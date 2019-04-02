Россия ознакомила ОЗХО с оценкой инцидента в сирийской Думе

Министерство обороны России ознакомило представителя Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) со своими оценками инцидента в сирийском городе Дума, произошедшего в апреле 2018 года.

По данным ведомства, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских вооружённых сил Игорь Кириллов встретился с гендиректором технического секретариата ОЗХО Ариасом Гонсалесом.

«Глава техсекретариата ОЗXО был подробно ознакомлен с оценками Минобороны России в отношении опубликованного 1 марта доклада Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии по химинциденту в городе Дума 7 апреля 2018 года», — цитирует сообщение ТАСС.

Также отмечается, что российские военные эксперты, которые посетили Думу через несколько дней после инцидента, обнаружили много противоречий и нестыковок в указанном документе.

По данным Минобороны, это свидетельствует фактически о постановочном характере инцидента в провокационных целях против властей Сирии.

Ранее в МИД Сирии прокомментировали доклад ОЗХО по Думе.