На аукционе во Франции продали прядь волос Наполеона

Прядь волос французского государственного деятеля и полководца Наполеона I Бонапарта продали на аукционе Osenat во Франции за €18,7 тыс. (1,3 млн рублей), передаёт actu.fr. Отмечается, что император подарил её своему камердинеру Констану Вери.

Впоследствии в 1811 году Вери преподнёс прядь Мишалону — мастеру по изготовлению париков.

Подлинность объекта подтверждается запиской, написанной рукой камердинера: «Здесь вы найдёте, мой дорогой друг, прядь волос императора, как я вам обещал», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду Смоленска археологи обнаружили останки, которые могут принадлежать одному из ближайших соратников Наполеона генералу Гюдену.