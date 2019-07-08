На аукционе во Франции продали прядь волос Наполеона

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Прядь волос французского государственного деятеля и полководца Наполеона I Бонапарта продали на аукционе Osenat во Франции за €18,7 тыс. (1,3 млн рублей), передаёт actu.fr. Отмечается, что император подарил её своему камердинеру Констану Вери.
На аукционе во Франции продали прядь волос Наполеона
  • © pixabay.com

Впоследствии в 1811 году Вери преподнёс прядь Мишалону — мастеру по изготовлению париков.

Подлинность объекта подтверждается запиской, написанной рукой камердинера: «Здесь вы найдёте, мой дорогой друг, прядь волос императора, как я вам обещал», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду Смоленска археологи обнаружили останки, которые могут принадлежать одному из ближайших соратников Наполеона генералу Гюдену.

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