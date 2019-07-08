На аукционе во Франции продали прядь волос Наполеона
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Впоследствии в 1811 году Вери преподнёс прядь Мишалону — мастеру по изготовлению париков.
Подлинность объекта подтверждается запиской, написанной рукой камердинера: «Здесь вы найдёте, мой дорогой друг, прядь волос императора, как я вам обещал», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду Смоленска археологи обнаружили останки, которые могут принадлежать одному из ближайших соратников Наполеона генералу Гюдену.