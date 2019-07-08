При Госдепе США создана комиссия по правам человека

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что при Госдепартаменте создана комиссия по правам человека.
При Госдепе США создана комиссия по правам человека
  • AFP

«Я рад объявить сегодня о создании комиссии по неотъемлемым правам (человека). В неё войдут эксперты в этой области, активисты, республиканцы, демократы и представители независимых партий», — приводит РИА Новости слова Помпео.

Он отметил, что «настало верное время для профессионального пересмотра прав человека во внешней политике США».

Комиссию возглавит профессор Гарвардского университета Мэри Энн Глэндон.

Ранее США призвали к борьбе с нарушениями прав человека в Венесуэле.

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