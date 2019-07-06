США призвали к борьбе против нарушений прав человека в Венесуэле

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США выступают против нарушений прав человека в Венесуэле, отмеченных в докладе Управления верховного комиссара ООН (УВКПЧ), и призывают международное сообщество осудить действия властей Боливарианской Республики.

Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус.

«Соединённые Штаты по-прежнему глубоко озабочены в связи с серьёзными нарушениями прав и свобод человека, которые детально описаны в докладе УВКПЧ», — отмечается в её заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

По мнению США, доклад ООН отражает «глубину гуманитарного кризиса» в Венесуэле и свидетельствует о «многочисленных нарушениях» со стороны правительства страны, которое якобы лишает венесуэльский народ основных прав и свобод «путём репрессий, пыток и запугивания».

«Международное сообщество должно осудить незаконный режим (президента Венесуэлы Николаса. — RT) Мадуро и объединиться в борьбе против его преднамеренного неуважительного отношения к соблюдению прав человека, а также против безнаказанности», — заключила Ортагус.

Ранее президенты США и Бразилии Дональд Трамп и Жаир Болсонару на полях саммита G20 в Осаке обсудили возможные меры против стран, оказывающих экономическую поддержку Мадуро.

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