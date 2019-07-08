Семья Бута прилетит в США 8 сентября для встречи с ним

Родные находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута собираются прилететь в США 8 сентября, чтобы навестить его в тюрьме.

Об этом газете «Известия» заявила супруга россиянина Алла Бут.

«Мы с дочерью прилетаем в Нью-Йорк вечером 8 сентября. Обратный билет в Россию у нас пока куплен на 28 октября. Возможно, останемся в США и дольше, если это позволят миграционные службы Соединённых Штатов», — сказала она.

Жена Бута отметила, что в Нью-Йорке они намерены находиться около пяти дней, чтобы встретиться с адвокатом супруга и российскими дипломатами из Вашингтона. После этого они переедут в город Марион, где расположена тюрьма, в которой отбывает наказание россиянин.

В мае сообщалось, что семья Бута получила визу в США.

Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году и экстрадирован в Соединённые Штаты, где был приговорён к 25 годам лишения свободы за то, что якобы планировал совершить убийство американских граждан.