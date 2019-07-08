Гуаидо заявил о возобновлении переговоров с властями Венесуэлы

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Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что оппозиция возобновляет переговоры с венесуэльскими властями.

Об этом сообщает AFP.

«Гуаидо заявил, что венесуэльская оппозиция и правительство возобновляют переговоры на Барбадосе», — пишет агентство.

В мае лидер Венесуэлы Николас Мадуро оценил переговоры властей страны с венесуэльской оппозицией в Норвегии.

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