Гуаидо заявил о возобновлении переговоров с властями Венесуэлы
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что оппозиция возобновляет переговоры с венесуэльскими властями.
Об этом сообщает AFP.
«Гуаидо заявил, что венесуэльская оппозиция и правительство возобновляют переговоры на Барбадосе», — пишет агентство.
В мае лидер Венесуэлы Николас Мадуро оценил переговоры властей страны с венесуэльской оппозицией в Норвегии.
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