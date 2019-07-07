Эксперт представил новую версию исчезновения малайзийского Boeing

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Эксперт по безопасности авиации Тим Термини представил очередную версию пропажи пассажирского самолёта Boeing авиакомпании Malaysia Airlines в марте 2014 года.
Эксперт представил новую версию исчезновения малайзийского Boeing
  • Reuters

Как пишет New York Post, самолёт, следовавший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, мог быть угнан членом экипажа, пассажиром или безбилетником.

Также эксперт допустил, что системы управления самолётом могли быть перехвачены с земли.

В сентябре 2018 года телеканал National Geographic представил документальный фильм «Осушая океаны» о последних минутах пропавшего Boeing.

Boeing 777-200, следовавший рейсом МН370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров 8 марта 2014 года. На борту самолёта находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

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