National Geographic представил свою версию исчезновения малайзийского Boeing

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Телеканал National Geographic представил документальный фильм «Осушая океаны» о последних минутах пропавшего Boeing авиакомпании Malaysia Airlines.
National Geographic представил свою версию исчезновения малайзийского Boeing
  • Reuters

Как сообщает Sputnik, авторы фильма выразили мнение, что в самолёте могло закончиться горючее, из-за чего он упал в Индийский океан.

В фильме представлена ситуация, когда у самолёта отказал правый двигатель, после чего пилот выровнял самолёт. Однако через несколько минут перестал работать и левый двигатель, в результате чего лайнер вошёл в «смертельную спираль» и упал в море.

Boeing 777-200, следовавший рейсом МН370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров 8 марта 2014 года. На борту самолёта находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

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