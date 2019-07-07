Депутат прокомментировал призыв США к ФРГ отправить войска в Сирию

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал в разговоре с RT призыв Соединённых Штатов к Германии отправить наземные войска в Сирию для частичной замены американского контингента.

«Во-первых, Сирийская Арабская Республика не входит в блок НАТО и в помощи от стран — членов альянса не нуждается. Также САР не обращалась с официальным заявлением или просьбой о подобных призывах к Соединённым Штатам. Получается, США на свой страх и риск подрывают собственную деловую репутацию и демонстрируют всему миру, как они попирают международное право. Стоит отметить, что США находятся в Сирии незаконно и теперь пытаются к этому подтолкнуть Германию», — заявил депутат.

По словам Морозова, главным остаётся вопрос, на основании какого нормативного документа или статьи устава блока НАТО немецкие войска должны оказаться в Сирии.

Он подчеркнул, что американцы пытаются «выставить Германию в неудобном свете и надавить на неё».

«В частности, это происходит и потому, что немецкая сторона не хочет отказываться от строительства российского «Северного потока — 2». Поэтому Вашингтон и пытается найти поводы для того, чтобы предъявлять Берлину какие-то ультимативные претензии. Но Германия — самостоятельная страна и, конечно же, откажется от американских призывов», — сказал он.

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри сообщил, что Соединённые Штаты призывают Германию отправить наземные войска в САР для частичной замены американского контингента.

По его словам, террористическую группировку «Исламское государство»* можно победить с помощью сирийских сил, однако необходимо и международное присутствие.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.