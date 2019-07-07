В США призвали Германию отправить в Сирию наземные войска

Соединённые Штаты призывают Германию отправить наземные войска в Сирию для частичной замены американского контингента. Об этом заявил в интервью изданию Welt am Sonntag спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

«Мы хотим от Германии (отправки. — RT) наземных войск, чтобы частично заменить наших военнослужащих», — сказал он.

По словам Джеффри, террористическую группировку «Исламское государство»* можно победить с помощью сирийских сил, однако необходимо и международное присутствие, чтобы обеспечивать авиационную поддержку, логистику, обучение и техническую помощь.

19 декабря 2018 года Соединённые Штаты объявили о начале вывода своих войск с территории САР.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.