В Крыму оценили антироссийскую резолюцию в ОБСЕ

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT решение комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ поддержать резолюцию, которая содержит призыв к «деоккупации» Крыма.

«Мы понимаем, что они (подобные резолюции. — RT) ни на что не влияют, кроме того, что продолжают расширять пропасть между нашей страной и подобными международными институтами... Какие бы резолюции ни принимались, Крым есть и будет частью Российской Федерации», — заявил Ганжара.

Он отметил, что всё больше европейских политиков говорят о Крыме как о российской территории.

«Огромное количество и политиков, и общественных деятелей сегодня открыто говорят о том, что нужно признавать, что Крым — это Россия, но при этом различные официальные институты продолжают стоять на своём, отрицая факт принадлежности полуострова к России», — добавил депутат.

Ранее комитет ПА ОБСЕ поддержал антироссийскую резолюцию по Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.