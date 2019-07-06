В Крыму оценили антироссийскую резолюцию в ОБСЕ

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT решение комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ поддержать резолюцию, которая содержит призыв к «деоккупации» Крыма.
В Крыму оценили антироссийскую резолюцию в ОБСЕ
  • РИА Новости

«Мы понимаем, что они (подобные резолюции. — RT) ни на что не влияют, кроме того, что продолжают расширять пропасть между нашей страной и подобными международными институтами... Какие бы резолюции ни принимались, Крым есть и будет частью Российской Федерации», — заявил Ганжара.

Он отметил, что всё больше европейских политиков говорят о Крыме как о российской территории.

«Огромное количество и политиков, и общественных деятелей сегодня открыто говорят о том, что нужно признавать, что Крым — это Россия, но при этом различные официальные институты продолжают стоять на своём, отрицая факт принадлежности полуострова к России», — добавил депутат.

Ранее комитет ПА ОБСЕ поддержал антироссийскую резолюцию по Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить