В БРИКС призвали к разрешению разногласий в Персидском заливе

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Участники консультативного совещания стран БРИКС по Ближнему Востоку и Северной Африке призвали урегулировать разногласия в Персидском заливе дипломатическими методами.
В БРИКС призвали к разрешению разногласий в Персидском заливе
  • РИА Новости

«Заместители министров/специальные представители выразили серьезную озабоченность в связи с продолжающимся кризисом в зоне Персидского залива, включая односторонние действия», — сообщает Министерство иностранных дел России по итогам совещания, которое прошло 4-5 июля в Бразилии.

Там отметили, что члены организации подчеркнули необходимость продвигать в зоне Персидского залива позитивную и конструктивную повестку дня.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон сделал всё возможное, чтобы обеспечить деэскалацию напряжённости в зоне Персидского залива.

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