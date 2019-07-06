В БРИКС призвали к разрешению разногласий в Персидском заливе
- РИА Новости
«Заместители министров/специальные представители выразили серьезную озабоченность в связи с продолжающимся кризисом в зоне Персидского залива, включая односторонние действия», — сообщает Министерство иностранных дел России по итогам совещания, которое прошло 4-5 июля в Бразилии.
Там отметили, что члены организации подчеркнули необходимость продвигать в зоне Персидского залива позитивную и конструктивную повестку дня.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон сделал всё возможное, чтобы обеспечить деэскалацию напряжённости в зоне Персидского залива.