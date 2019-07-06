В Госдуме оценили концепцию США по противодействию «влиянию Кремля»

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT опубликованный агентством по международному развитию США (USAID) документ о противодействии Кремлю.

«Американцы стремятся сохранить доминирование во всём мире, но существуют объективные процессы: мир уже не хочет быть однополярным, и даже малые страны не хотят подчиняться США в своей суверенной политике. Поэтому они ориентируются на другие великие державы, в том числе на Россию», — заявил депутат.

Он считает, что появление такого документа можно связать с тем, что страны Европы начинают «разворачиваться в сторону в России».

«Это вызывает недовольство в США, поскольку они теряют контроль, свои доминирующие позиции во многих странах и будут этому противодействовать», — добавил Морозов.

Ранее агентство по международному развитию США опубликовало документ «Концепция по противодействию пагубному влиянию Кремля», в котором описало тактику «воздействия» на Россию.