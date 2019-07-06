В Госдуме оценили концепцию США по противодействию «влиянию Кремля»

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT опубликованный агентством по международному развитию США (USAID) документ о противодействии Кремлю.
В Госдуме оценили концепцию США по противодействию «влиянию Кремля»
  • РИА Новости

«Американцы стремятся сохранить доминирование во всём мире, но существуют объективные процессы: мир уже не хочет быть однополярным, и даже малые страны не хотят подчиняться США в своей суверенной политике. Поэтому они ориентируются на другие великие державы, в том числе на Россию», — заявил депутат.

Он считает, что появление такого документа можно связать с тем, что страны Европы начинают «разворачиваться в сторону в России».

«Это вызывает недовольство в США, поскольку они теряют контроль, свои доминирующие позиции во многих странах и будут этому противодействовать», — добавил Морозов.

Ранее агентство по международному развитию США опубликовало документ «Концепция по противодействию пагубному влиянию Кремля», в котором описало тактику «воздействия» на Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить