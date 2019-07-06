В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп

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В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы. Как сообщает The Guardian, скульптура получила «неоднозначную реакцию» местных жителей.
В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп
  • AFP
  • © Jure Makovec

По данным газеты, статую изготовили по заказу американского концептуального художника Брэда Дауни, который утверждает, что это первый в мире памятник, посвящённый жене американского президента Дональда Трампа.

Скульптура изображает первую леди в голубом платье с поднятой правой рукой, подражая позе, которую женщина приняла во время инаугурации Трампа в 2017 году.

При этом некоторые местные жители не считают статую похожей на Меланью Трамп, отметив сходство статуи с пугалом, подчёркивает издание.

«Если памятник должен был стать пародией, то художник добился успеха», — цитирует AFP местного студента-архитектора.

В мае 2018 года экологи заявили о намерении создать в Арктике 35-метровую голову Трампа изо льда.

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