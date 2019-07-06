В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп
- AFP
- © Jure Makovec
'Scarecrow' statue of Melania Trump unveiled in Slovenia to mixed reviews https://t.co/7YukHEc8fP— The Guardian (@guardian) 5 июля 2019 г.
По данным газеты, статую изготовили по заказу американского концептуального художника Брэда Дауни, который утверждает, что это первый в мире памятник, посвящённый жене американского президента Дональда Трампа.
Скульптура изображает первую леди в голубом платье с поднятой правой рукой, подражая позе, которую женщина приняла во время инаугурации Трампа в 2017 году.
При этом некоторые местные жители не считают статую похожей на Меланью Трамп, отметив сходство статуи с пугалом, подчёркивает издание.
«Если памятник должен был стать пародией, то художник добился успеха», — цитирует AFP местного студента-архитектора.
В мае 2018 года экологи заявили о намерении создать в Арктике 35-метровую голову Трампа изо льда.