В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп

В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы. Как сообщает The Guardian, скульптура получила «неоднозначную реакцию» местных жителей.

'Scarecrow' statue of Melania Trump unveiled in Slovenia to mixed reviews https://t.co/7YukHEc8fP — The Guardian (@guardian) 5 июля 2019 г.

По данным газеты, статую изготовили по заказу американского концептуального художника Брэда Дауни, который утверждает, что это первый в мире памятник, посвящённый жене американского президента Дональда Трампа.

Скульптура изображает первую леди в голубом платье с поднятой правой рукой, подражая позе, которую женщина приняла во время инаугурации Трампа в 2017 году.

При этом некоторые местные жители не считают статую похожей на Меланью Трамп, отметив сходство статуи с пугалом, подчёркивает издание.

«Если памятник должен был стать пародией, то художник добился успеха», — цитирует AFP местного студента-архитектора.

В мае 2018 года экологи заявили о намерении создать в Арктике 35-метровую голову Трампа изо льда.