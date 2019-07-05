Совбез ООН согласовал заявление по поводу авиаудара в Ливии
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.
«Члены Совета Безопасности осуждают совершённую 2 июля атаку на центр содержания мигрантов, в результате которой 56 человек погибли и более 130 пострадали», — указывается в заявлении.
В Совбезе подчеркнули, что все стороны конфликта в Ливии должны незамедлительно пойти на деэскалацию и прекращение огня.
Ранее сообщалось, что по центру содержания мигрантов в районе Таджура в Ливии был нанесён авиаудар.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленному прекращению огня в Ливии и возврату к политическому диалогу.