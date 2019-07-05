Совбез ООН согласовал заявление по поводу авиаудара в Ливии

Совет Безопасности ООН согласовал совместное заявление с осуждением атаки в Ливии, в результате которой погибли 56 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

«Члены Совета Безопасности осуждают совершённую 2 июля атаку на центр содержания мигрантов, в результате которой 56 человек погибли и более 130 пострадали», — указывается в заявлении.

В Совбезе подчеркнули, что все стороны конфликта в Ливии должны незамедлительно пойти на деэскалацию и прекращение огня.

Ранее сообщалось, что по центру содержания мигрантов в районе Таджура в Ливии был нанесён авиаудар.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленному прекращению огня в Ливии и возврату к политическому диалогу.