Совбез ООН согласовал заявление по поводу авиаудара в Ливии

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Совет Безопасности ООН согласовал совместное заявление с осуждением атаки в Ливии, в результате которой погибли 56 человек.
Совбез ООН согласовал заявление по поводу авиаудара в Ливии
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

«Члены Совета Безопасности осуждают совершённую 2 июля атаку на центр содержания мигрантов, в результате которой 56 человек погибли и более 130 пострадали», — указывается в заявлении.

В Совбезе подчеркнули, что все стороны конфликта в Ливии должны незамедлительно пойти на деэскалацию и прекращение огня.

Ранее сообщалось, что по центру содержания мигрантов в районе Таджура в Ливии был нанесён авиаудар.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленному прекращению огня в Ливии и возврату к политическому диалогу.

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