Число погибших при авиаударе под Триполи увеличилось до 53

Короткая ссылка
Число погибших в результате авиаудара по центру содержания нелегальных мигрантов в районе Таджура под Триполи в Ливии увеличилось до 53.
Число погибших при авиаударе под Триполи увеличилось до 53
  • © Reuters

«По меньшей мере 53 человека, включая шестерых детей, погибли, 130 получили ранения в результате авиаудара по центру содержания мигрантов в районе Таджура», — приводит РИА Новости сообщение Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

Отмечается, что тела погибших продолжают доставать из-под завалов.

Кроме того, «есть сообщения о том, что после первого удара охранники открыли огонь по некоторым беженцам и мигрантам, когда они пытались сбежать».

Ранее сообщалось, что не менее 40 человек погибли в результате авиаудара, нанесённого по центру содержания мигрантов в районе Таджура в Ливии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленному прекращению огня в Ливии и возврату к политическому диалогу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить