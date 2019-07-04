Число погибших при авиаударе под Триполи увеличилось до 53

Число погибших в результате авиаудара по центру содержания нелегальных мигрантов в районе Таджура под Триполи в Ливии увеличилось до 53.

«По меньшей мере 53 человека, включая шестерых детей, погибли, 130 получили ранения в результате авиаудара по центру содержания мигрантов в районе Таджура», — приводит РИА Новости сообщение Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

Отмечается, что тела погибших продолжают доставать из-под завалов.

Кроме того, «есть сообщения о том, что после первого удара охранники открыли огонь по некоторым беженцам и мигрантам, когда они пытались сбежать».

Ранее сообщалось, что не менее 40 человек погибли в результате авиаудара, нанесённого по центру содержания мигрантов в районе Таджура в Ливии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленному прекращению огня в Ливии и возврату к политическому диалогу.