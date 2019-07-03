Reuters: жертвами авиаудара по лагерю мигрантов в Ливии стали 40 человек
Как уточняет РИА Новости, ещё около 80 человек в результате произошедшего получили ранения различной степени тяжести.
В подразделении Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Ливии выразили обеспокоенность в связи с инцидентом.
UNHCR is extremely concerned about news of airstrikes targeting Tajoura detention centre East of Tripoli, and accounts of refugees and migrants deceased.— UNHCR Libya (@UNHCRLibya) 2 июля 2019 г.
Civilians should never be a target.
«УВКБ ООН выражает серьёзную озабоченность в связи с новостями об авиаударе по центру содержания Таджура на востоке Триполи и данными о погибших беженцах и мигрантах», — указано в заявлении управления в Twitter.
В мае в российском ЦПВС сообщили, что в Сирии при обстреле боевиками города Скальбия погибли семь местных жителей, в том числе пять детей.