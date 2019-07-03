Reuters: жертвами авиаудара по лагерю мигрантов в Ливии стали 40 человек

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Не менее 40 человек погибли в результате авиаудара, нанесённого по центру содержания мигрантов в районе Таджура. Об этом информирует Reuters со ссылкой на представителей местных медицинских служб.

Как уточняет РИА Новости, ещё около 80 человек в результате произошедшего получили ранения различной степени тяжести.

В подразделении Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Ливии выразили обеспокоенность в связи с инцидентом.

«УВКБ ООН выражает серьёзную озабоченность в связи с новостями об авиаударе по центру содержания Таджура на востоке Триполи и данными о погибших беженцах и мигрантах», — указано в заявлении управления в Twitter.

В мае в российском ЦПВС сообщили, что в Сирии при обстреле боевиками города Скальбия погибли семь местных жителей, в том числе пять детей. 

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