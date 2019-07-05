Во Франции интернет-гигантов обяжут удалять «экстремистские высказывания» в интернете

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) одобрило законопроект, обязывающий интернет-компании удалять контент, который расценивается как проявление ненависти. Об этом сообщает AFP.

Как отмечается, за положение, которое является частью более обширного проекта, проголосовал 31 парламентарий, против выступили шестеро, ещё четверо воздержались.

Согласно документу, интернет-гигантам, таким как Facebook и Google, даётся 24 часа на удаление так называемого языка вражды. За отказ удалять контент предусмотрен штраф в размере до €1,25 млн.

К запрещённому контенту проект относит видео и сообщения, содержащие призывы к насилию, терроризму, расовую или религиозную дискриминацию.

Теперь законопроект будет передан на рассмотрение верхней палаты парламента.

Предложение о введении соответствующих мер выдвинул президент Франции Эммануэль Макрон из-за «роста экстремистских высказываний в соцсетях».

Французский лидер призвал обратить внимание на опыт Германии в этой сфере.

Так, в 2017 году бундестаг принял законопроект, предусматривающий штрафы для соцсетей в размере до €50 млн, если они не будут оперативно удалять посты с недопустимым контентом.