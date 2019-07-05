Во Франции интернет-гигантов обяжут удалять «экстремистские высказывания» в интернете

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Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) одобрило законопроект, обязывающий интернет-компании удалять контент, который расценивается как проявление ненависти. Об этом сообщает AFP.
Во Франции интернет-гигантов обяжут удалять «экстремистские высказывания» в интернете
  • ©pixabay.com

Как отмечается, за положение, которое является частью более обширного проекта, проголосовал 31 парламентарий, против выступили шестеро, ещё четверо воздержались.

Согласно документу, интернет-гигантам, таким как Facebook и Google, даётся 24 часа на удаление так называемого языка вражды. За отказ удалять контент предусмотрен штраф в размере до €1,25 млн.

К запрещённому контенту проект относит видео и сообщения, содержащие призывы к насилию, терроризму, расовую или религиозную дискриминацию.

Теперь законопроект будет передан на рассмотрение верхней палаты парламента.

Предложение о введении соответствующих мер выдвинул президент Франции Эммануэль Макрон из-за «роста экстремистских высказываний в соцсетях». 

Французский лидер призвал обратить внимание на опыт Германии в этой сфере. 

Так, в 2017 году бундестаг принял законопроект, предусматривающий штрафы для соцсетей в размере до €50 млн, если они не будут оперативно удалять посты с недопустимым контентом.

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