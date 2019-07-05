МО Британии начало проверку из-за секретных документов в мусорном баке

Министерство обороны Великобритании начало проверку по факту обнаружения секретных документов военной химической лаборатории в Портон-Дауне в мусорном баке в Лондоне.

«Мы можем подтвердить, что расследование предполагаемого инцидента было начато», — цитирует РИА Новости представителя Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что очень серьёзно относятся к защите персональных данных, и для этого существует ряд процедур.

В Минобороны ожидают, что третьи стороны, которые на законных основаниях владеют его данными, будут применять аналогичные строгие меры защиты.

Ранее британский таблоид Daily Star сообщил, что тысячи страниц секретных документов лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автостоянке на севере Лондона.

Документы датируются разными периодами времени — от начала 1980-х до конца 2017 года.

Эксперт издания назвал находку «мечтой террориста».