МО Британии начало проверку из-за секретных документов в мусорном баке
«Мы можем подтвердить, что расследование предполагаемого инцидента было начато», — цитирует РИА Новости представителя Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что очень серьёзно относятся к защите персональных данных, и для этого существует ряд процедур.
В Минобороны ожидают, что третьи стороны, которые на законных основаниях владеют его данными, будут применять аналогичные строгие меры защиты.
Ранее британский таблоид Daily Star сообщил, что тысячи страниц секретных документов лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автостоянке на севере Лондона.
Документы датируются разными периодами времени — от начала 1980-х до конца 2017 года.
Эксперт издания назвал находку «мечтой террориста».