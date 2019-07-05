Глава МИД Болгарии намерена совершить визит в Россию в октябре
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Отмечается, что соответствующее заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал на открытии выставки, посвящённой 140-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.
«Мы обменялись посланиями по случаю этой даты. Я пригласил госпожу Захариеву приехать к нам с визитом, она приняла это приглашение. Сегодня мы согласовали конкретную дату, это будет в октябре», — сказал он.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с председателем Народного собрания Болгарии Цветой Караянчевой.