Глава МИД Болгарии намерена совершить визит в Россию в октябре

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Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева посетит Россию с визитом в октябре.
Глава МИД Болгарии намерена совершить визит в Россию в октябре
  • ©Foto Olimpik/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Отмечается, что соответствующее заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал на открытии выставки, посвящённой 140-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

«Мы обменялись посланиями по случаю этой даты. Я пригласил госпожу Захариеву приехать к нам с визитом, она приняла это приглашение. Сегодня мы согласовали конкретную дату, это будет в октябре», — сказал он.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с председателем Народного собрания Болгарии Цветой Караянчевой.

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