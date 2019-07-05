В Великобритании фургон въехал в толпу
- Reuters
Об этом сообщает местная полиция.
«Трём пострадавшим оказали помощь на месте: один человек получил лёгкие травмы, два — серьёзные, однако их жизни ничего не угрожает», — говорится в заявлении на странице ведомства в Twitter.
Уточняется, что по факту происшествия был задержан 37-летний мужчина. Его подозревают в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.
Ранее в Китае мужчина на автомобиле въехал в толпу пешеходов, в результате погибли четыре человека, десять — пострадали.