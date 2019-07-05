В Великобритании фургон въехал в толпу

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В британском графстве Дербишир фургон въехал в толпу.
В Великобритании фургон въехал в толпу
  • Reuters

Об этом сообщает местная полиция.

«Трём пострадавшим оказали помощь на месте: один человек получил лёгкие травмы, два — серьёзные, однако их жизни ничего не угрожает», — говорится в заявлении на странице ведомства в Twitter.

Уточняется, что по факту происшествия был задержан 37-летний мужчина. Его подозревают в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.

Ранее в Китае мужчина на автомобиле въехал в толпу пешеходов, в результате погибли четыре человека, десять — пострадали.

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