В Китае мужчина въехал на автомобиле в толпу пешеходов

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В Китае мужчина на автомобиле въехал в толпу пешеходов, в результате погибли четыре человека, десять пострадали.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что инцидент произошёл в уезде Юньян, когда пьяный 42-летний местный житель сел за руль внедорожника и поехал по узкой улице.

По дороге он врезался в несколько других машин и сбил около 20 человек, которые находились у него на пути.

Ранее в японской префектуре Тотиги произошло ДТП с участием школьного автобуса, перевозившего учеников младших классов. В результате происшествия пострадали по меньшей мере 10 человек.

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