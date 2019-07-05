Берлускони рассказал о встрече с Путиным

Бывший итальянский премьер, председатель партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным в римском аэропорту подтвердила взаимоуважение, дружбу и важность отношений двух государств.

«Беседа стала поводом подтвердить существующие между нами отношения уважения и сердечной дружбы, а также основополагающую важность отношений России с Италией и России с Европой», — написал он в Facebook.

По словам Берлускони, его партия продолжит прикладывать усилия для преодоления «несправедливого и неэффективного механизма санкций против России».

Ранее Путин, посещая Италию, провёл короткую встречу с Берлускони в римском аэропорту.

Как отметил премьер Италии Джузеппе Конте по итогам переговоров с Путиным, дружба между двумя странами имеет огромный потенциал.