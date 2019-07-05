При крушении лодки у берегов Гондураса погибли 27 человек

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При крушении лодки в Пуэрто-Лемпире у берегов Гондураса погибли 27 человек, сообщает Associated Press.
При крушении лодки у берегов Гондураса погибли 27 человек
  • Родственники погибших при крушении лодки в Пуэрто-Лемпира
  • Reuters
  • © Jorge Cabrera/Pool

Ещё 58 человек удалось спасти.

Кроме того, в том же регионе ещё одна лодка опрокинулась из-за плохой погоды, при этом все 49 человек на борту были спасены.

Отмечается, что лодки занимались ловлей лобстеров.

Ранее сообщалось, что три члена экипажа спасательного судна погибли из-за того, что их судно перевернулось у побережья Франции во время шторма.

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