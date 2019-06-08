Три человека погибли в результате опрокидывания судна во Франции
Об этом сообщает AFP.
По данным агентства, судно морской спасательной службы отправилось на помощь попавшей в беду лодке рыбаков.
Уточняется, что катер перевернулся на расстоянии около 800 м от берега. Всего на его борту было семеро спасателей, четверым удалось добраться до берега.
На поиски тел трёх погибших членов команды были отправлены три вертолёта и около 70 спасателей.
Ранее на реке Дунай в Будапеште опрокинулось прогулочное судно и затонуло. По последним данным, число погибших в результате инцидента возросло до 19.