Три человека погибли в результате опрокидывания судна во Франции

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Три члена экипажа спасательного судна погибли из-за того, что их судно перевернулось у побережья Франции во время шторма.

Об этом сообщает AFP.

По данным агентства, судно морской спасательной службы отправилось на помощь попавшей в беду лодке рыбаков.

Уточняется, что катер перевернулся на расстоянии около 800 м от берега. Всего на его борту было семеро спасателей, четверым удалось добраться до берега.

На поиски тел трёх погибших членов команды были отправлены три вертолёта и около 70 спасателей.

Ранее на реке Дунай в Будапеште опрокинулось прогулочное судно и затонуло. По последним данным, число погибших в результате инцидента возросло до 19.

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