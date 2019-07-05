В США задержали трёх человек за сожжение американского флага
По данным издания, инцидент произошёл менее чем за час до того, как американский лидер Дональд Трамп должен был отправиться из Белого дома к Мемориалу Авраама Линкольна для произнесения праздничной речи.
В марте активисты Сербской радикальной партии во главе со своим лидером Воиславом Шешелем сожгли флаги Европейского союза и НАТО в центре Белграда по случаю 20-летия бомбардировок Югославии.
В феврале в Гаити жители Порт-о-Пренса вышли на акции протеста с критикой в адрес президента Жовенеля Моиза за его приверженность сотрудничеству с США, а также призвали Россию на помощь в разрешении кризиса в стране.