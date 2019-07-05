В США задержали трёх человек за сожжение американского флага

В США 4 июля задержали у Белого дома трёх человек после того, как они сожгли два американских флага. Об этом информирует The Washington Examiner.

По данным издания, инцидент произошёл менее чем за час до того, как американский лидер Дональд Трамп должен был отправиться из Белого дома к Мемориалу Авраама Линкольна для произнесения праздничной речи.

В марте активисты Сербской радикальной партии во главе со своим лидером Воиславом Шешелем сожгли флаги Европейского союза и НАТО в центре Белграда по случаю 20-летия бомбардировок Югославии.

В феврале в Гаити жители Порт-о-Пренса вышли на акции протеста с критикой в адрес президента Жовенеля Моиза за его приверженность сотрудничеству с США, а также призвали Россию на помощь в разрешении кризиса в стране.