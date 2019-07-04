РПЦ назвала полезной встречу Путина с Папой Римским

Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что встреча президента России Владимира Путина с Папой Римским Франциском имеет важное значение для Русской православной церкви.

«Встреча президента России и Папы Римского — это встреча, которая по своей природе носит межгосударственный, секулярный, если хотите, характер», — написал глава синодального отдела в своём Telegram-канале.

Он отметил, что «Ватикан и Россия имеют сходные позиции по ряду вопросов мировой политики, считают важной поддержку традиционных ценностей брака и семьи, защиту прав христиан в тех регионах, где они подвергаются преследованиям».

«Поэтому с точки зрения церкви, безусловно, эта встреча является важной и полезной», — сообщил Легойда.

4 июля Путин прибыл с официальным визитом в Италию. Позднее он приехал в Ватикан, где у него началась встреча c Папой Римским. Путин и Папа Римский обменялись подарками.