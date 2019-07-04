Французский делегат прокомментировал возвращение России в ПАСЕ

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Член комитета по международным делам Национального собрания Франции Жером Ламбер в беседе с ФАН прокомментировал возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Французский делегат прокомментировал возвращение России в ПАСЕ
  • Reuters

«Как и вся делегация Франции, я голосовал за возвращение России. Я считаю, что Россия, как большая европейская страна, должна участвовать во всей работе ПАСЕ», — заявил он в кулуарах международного форума «Развитие парламентаризма».

По его мнению, именно в процессе коммуникации отношения изменяются, улучшаются, а когда коммуникации нет, то ни о каком улучшении отношений говорить нельзя.

Как добавил Ламбер, самое главное, что Москва вернулась, а урегулирование деталей — формальный вопрос.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков в беседе с Nation News прокомментировал решение делегаций некоторых стран вслед за Украиной покинуть сессию ПАСЕ из-за России.

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