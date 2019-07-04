Встреча России и США по стратегической стабильности пройдёт в Женеве

Встреча замглавы МИД России Сергея Рябкова и замгоссекретаря США Андреа Томпсон по стратегической стабильности пройдёт в Женеве 17—18 июля.

«Мы можем уже точно подтвердить дату встречи господина Рябкова и госпожи Томпсон — 17—18 июля в Женеве», — заявила официальный представитель МИД России на брифинге.

Ранее российский лидер Владимир Путин в интервью Corriere della Sera оценил вероятность продления договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) и разработки нового соглашения совместно с США.

По словам Путина, Россия готова обсуждать с США этот вопрос, но не видит поддержки данной инициативы с американской стороны.