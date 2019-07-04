Встреча России и США по стратегической стабильности пройдёт в Женеве

Короткая ссылка
Встреча замглавы МИД России Сергея Рябкова и замгоссекретаря США Андреа Томпсон по стратегической стабильности пройдёт в Женеве 17—18 июля.
Встреча России и США по стратегической стабильности пройдёт в Женеве
  • © РИА Новости

«Мы можем уже точно подтвердить дату встречи господина Рябкова и госпожи Томпсон — 17—18 июля в Женеве», — заявила официальный представитель МИД России на брифинге.

Ранее российский лидер Владимир Путин в интервью Corriere della Sera оценил вероятность продления договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) и разработки нового соглашения совместно с США.

По словам Путина, Россия готова обсуждать с США этот вопрос, но не видит поддержки данной инициативы с американской стороны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить