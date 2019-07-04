В Крыму оценили заявление Британии по полуострову

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Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил требование Великобритании обеспечить доступ на полуостров международным наблюдателям в области прав человека.
В Крыму оценили заявление Британии по полуострову
  • РИА Новости

«Тема прав человека в Республике Крым является объектом регулярных спекуляций различных международных структур», — заявил он.

По его словам, Лондон в последнее время всё чаще выступает с антироссийской риторикой, и Великобританию не устраивает ситуация, которая складывается в отношениях между Москвой и Евросоюзом.

Как отметил Ганжара, Крым ежегодно посещают десятки делегаций со всего мира.

«Мы готовы принимать здесь любых наблюдателей, чтобы люди своими глазами видели, как живёт российский Крым», — добавил он.

Ранее председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе прокомментировал требование Великобритании.

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