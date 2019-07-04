В Крыму оценили заявление Британии по полуострову
- РИА Новости
«Тема прав человека в Республике Крым является объектом регулярных спекуляций различных международных структур», — заявил он.
По его словам, Лондон в последнее время всё чаще выступает с антироссийской риторикой, и Великобританию не устраивает ситуация, которая складывается в отношениях между Москвой и Евросоюзом.
Как отметил Ганжара, Крым ежегодно посещают десятки делегаций со всего мира.
«Мы готовы принимать здесь любых наблюдателей, чтобы люди своими глазами видели, как живёт российский Крым», — добавил он.
Ранее председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе прокомментировал требование Великобритании.