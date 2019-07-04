В Крыму прокомментировали заявление Британии по полуострову

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Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе прокомментировал требование Великобритании обеспечить доступ на полуостров международным наблюдателям в области прав человека.
В Крыму прокомментировали заявление Британии по полуострову
  • РИА Новости

«Никакого запрета для приезда этих структур в Россию и в Крым нет. И это показывает практика, когда в Крыму за эти пять лет побывало большое количество представителей этих организаций. Просто их голос не слышен, потому что им не дают громко рассказать о том, что они увидели», — заявил Иоффе в беседе с РИА Новости Крым.

По его словам, тот, кто хочет что-то сделать, находит возможности, а тот, кто не хочет, находит причины.

Ранее в посольстве России в Лондоне прокомментировали требование Великобритании.

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