В Крыму прокомментировали заявление Британии по полуострову

Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе прокомментировал требование Великобритании обеспечить доступ на полуостров международным наблюдателям в области прав человека.

«Никакого запрета для приезда этих структур в Россию и в Крым нет. И это показывает практика, когда в Крыму за эти пять лет побывало большое количество представителей этих организаций. Просто их голос не слышен, потому что им не дают громко рассказать о том, что они увидели», — заявил Иоффе в беседе с РИА Новости Крым.

По его словам, тот, кто хочет что-то сделать, находит возможности, а тот, кто не хочет, находит причины.

Ранее в посольстве России в Лондоне прокомментировали требование Великобритании.