Ливень на юге Японии стал причиной наводнений

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На юге Японии прошёл ливень, приведший к наводнениям, а также сходу селей. Сотни домов остались без электричества.
Ливень на юге Японии стал причиной наводнений
  • Кагосима / © Richard Atrero de Guzman/AFLO
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Associated Press.

Власти подтвердили гибель одного человека в префектуре Кагосима, наиболее пострадавшем от стихии регионе.

Также сообщается о четырёх пострадавших, ещё один человек считается пропавшим без вести.

Губернатор префектуры Кагосима Сатоши Митадзоно запросил помощь военных для проведения спасательных работ. 

В сентябре 2018 года обрушившийся на Японию тайфун «Джеби» привёл к гибели шести человек.

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