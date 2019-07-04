Ливень на юге Японии стал причиной наводнений

На юге Японии прошёл ливень, приведший к наводнениям, а также сходу селей. Сотни домов остались без электричества.

Об этом сообщает Associated Press.

Власти подтвердили гибель одного человека в префектуре Кагосима, наиболее пострадавшем от стихии регионе.

Также сообщается о четырёх пострадавших, ещё один человек считается пропавшим без вести.

Губернатор префектуры Кагосима Сатоши Митадзоно запросил помощь военных для проведения спасательных работ.

В сентябре 2018 года обрушившийся на Японию тайфун «Джеби» привёл к гибели шести человек.