Пентагон объяснил появление ржавой бронетехники в Вашингтоне

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Пентагон не придаёт большого значения внешнему виду бронетехники, которую выставят в Вашингтоне ко Дню независимости, заявили РИА Новости в пресс-службе Министерства обороны США.
Пентагон объяснил появление ржавой бронетехники в Вашингтоне
  • © U.S. Air Force

Как отмечается, накануне рядом с мемориалом Авраама Линкольна появились две ржавые бронемашины Bradley с облупившейся краской.

Также там представят два танка Abrams, бронированные внедорожник Humvee и ремонтно-эвакуационную машину М88 на гусеничном ходу.

На вопрос, почему будет только шесть машин и в таком состоянии, в американском Минобороны заявили, что «Белый дом попросил именно их».

В ведомстве также рассказали, что перед тем как привезти технику на Национальную аллею, её почистили.

Ожидается, что на празднике выступит президент Дональд Трамп. 

Ранее он пообещал, что 4 июля в Вашингтоне продемонстрируют военную технику.

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