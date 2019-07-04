Пентагон объяснил появление ржавой бронетехники в Вашингтоне
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Как отмечается, накануне рядом с мемориалом Авраама Линкольна появились две ржавые бронемашины Bradley с облупившейся краской.
Также там представят два танка Abrams, бронированные внедорожник Humvee и ремонтно-эвакуационную машину М88 на гусеничном ходу.
На вопрос, почему будет только шесть машин и в таком состоянии, в американском Минобороны заявили, что «Белый дом попросил именно их».
В ведомстве также рассказали, что перед тем как привезти технику на Национальную аллею, её почистили.
Ожидается, что на празднике выступит президент Дональд Трамп.
Ранее он пообещал, что 4 июля в Вашингтоне продемонстрируют военную технику.