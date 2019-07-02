Трамп пообещал танки на улицах Вашингтона 4 июля

Президент США Дональд Трамп завил, что в рамках празднования Дня независимости 4 июля в Вашингтоне впервые продемонстрируют военную технику, в том числе танки.

«У нас будет отличное 4 июля в Вашингтоне. Такого ещё не было, оно будет особенное... У нас будут самолёты в небе, лучшие истребители в мире и другие самолёты тоже. И у нас будут выставлены танки на улице», — приводит его слова CNN.

Как уточняет The USA Today, технику разместят на Национальной Аллее — пространстве в центре города — от здания конгресса до мемориала 16-му президенту США Аврааму Линкольну.

В свою очередь в Пентагоне указали, что, по предварительной оценке, стоимость транспортировки и размещения техники в указанному пункте назначения обойдётся бюджету примерно в $870 тыс. (около 55 млн рублей).