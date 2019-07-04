Венесуэла предупредила граждан США о невозможности защиты их интересов

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Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что в связи с отказом Вашингтона признать Турцию страной, представляющей интересы Каракаса в США, американцы не смогут получить дипломатическую защиту на территории Боливарианской Республики.

По его словам, в ответ на действия Вашингтона Каракас принял решение отказаться от признания Швейцарии представителем интересов граждан США в Венесуэле.

«Перед фактом отказа и отсутствия интереса правительства США принять Турцию как государство-защитника дипломатических объектов, собственности и интересов венесуэльцев в своей стране, граждане США, которые живут на венесуэльской территории, не смогут обладать защитой», — говорится в заявлении министра иностранных дел Венесуэлы на сайте ведомства.

Он подчеркнул, что таким образом США нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

28 июня Министерство финансов США ввело санкции против сына Николаса Мадуро, который является депутатом парламента Венесуэлы от правящей партии, а также возглавляет Корпус специальных инспекторов при канцелярии президента. 

Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в беседе с НСН оценил санкции США против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.

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