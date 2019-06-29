Власти Венесуэлы осудили санкции США против сына Мадуро

Власти Венесуэлы выступили с осуждением санкций, введённых США против Николаса Эрнесто Мадуро Гуэрра — сына венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом говорится в сообщении МИД Венесуэлы.

«США объявляют о нелегитимных мерах против члена Национального учредительного собрания Николаса Эрнесто Мадуро Гуэрры с чёрной целью персонализировать продолжающуюся атаку на боливарианскую революцию и лидерство президента Боливарианской республики Венесуэла... Венесуэльские правительство и народ решительно осуждают затянувшиеся атаки администрации Трампа», — указывается в заявлении.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против Николаса Эрнесто Мадуро Гуэрра.

29-летний Мадуро Герра с 30 июля 2017 года является депутатом парламента Венесуэлы от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы. Он также возглавляет Корпус специальных инспекторов при канцелярии президента страны.

Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в беседе с НСН оценил санкции Вашингтона в отношении Каракаса.