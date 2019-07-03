При взрыве заминированного мотоцикла в Сирии погибли три человека
При взрыве заминированного мотоцикла в сирийском городе Сувейда на юге страны погибли три человека, семеро получили ранения.
Об этом сообщает SANA со ссылкой на представителей местных властей.
Пострадавшие были направлены в больницу.
Ранее сообщалось, что в Сирии в результате взрыва мины один человек погиб и ещё трое получили травмы.
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