При взрыве заминированного мотоцикла в Сирии погибли три человека

При взрыве заминированного мотоцикла в сирийском городе Сувейда на юге страны погибли три человека, семеро получили ранения.

Об этом сообщает SANA со ссылкой на представителей местных властей.

Пострадавшие были направлены в больницу.

Ранее сообщалось, что в Сирии в результате взрыва мины один человек погиб и ещё трое получили травмы.