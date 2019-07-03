Трамп: США должны противостоять валютным манипуляциям Китая и Европы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты должны противостоять «крупным валютным манипуляциям» со стороны Китая и европейских стран.

«Китай и Европа занимаются крупными манипуляциями с валютой и накачивают денежными средствами свою систему, чтобы конкурировать с США. Мы должны противостоять», — написал Трамп в своём Twitter.

Он отметил, что если Вашингтон не сделает этого, то США «продолжат быть глупцами, которые сидят и вежливо наблюдают, как другие страны играют в свои игры».

Ранее Трамп выразил мнение, что глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги манипулирует курсом евро, что приводит к несправедливой конкуренции.