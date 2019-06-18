Трамп обвинил ЕЦБ в манипулировании курсом евро

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги манипулирует курсом евро, что приводит к несправедливой конкуренции.

«Марио Драги только что объявил о возможности дополнительного стимулирования, что сразу же увело курс евро к доллару вниз, это несправедливо облегчает им конкуренцию со Штатами», — написал он в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что администрация американского президента планирует расширить список стран, которые подозреваются Соединёнными Штатами в валютных манипуляциях.

В июле 2018 года Трамп обвинил Евросоюз и Китай в манипулировании своими валютами.