Эксперт рассказал о перспективах сотрудничества России со странами Африки

Руководитель Центра изучения российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки РАН Евгений Корендясов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах двустороннего сотрудничества.

«Исходя из перспектив развития нашей экономики, за счёт африканских стран мы сможем закрывать потребность в рынках сбыта для нашей продукции. Да и Африка способна улучшить своё экономическое положение за счёт развития торговли с Россией и странами ЕАЭС», — заявил он.

По его словам, сотрудничество с Африкой имеет стратегическое значение для Москвы и в области поставок минерального сырья.

Как отметил Корендясов, Россия заинтересована в расширении контактов и областей взаимодействия со странами региона.

Со своей стороны, российский африканист Александр Зданевич в беседе с Nation News выразил мнение, что восстановление отношений с Москвой даёт государствам Африки перспективы в развитии.

«И понятно, что Африка для нас также даёт совершенно безграничный потенциал для развития», — полагает он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал конференцию «Россия — Африка» важным подготовительным этапом к двустороннему саммиту, который пройдёт в октябре в Сочи.