Эксперт рассказал о перспективах сотрудничества России со странами Африки
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- РИА Новости
«Исходя из перспектив развития нашей экономики, за счёт африканских стран мы сможем закрывать потребность в рынках сбыта для нашей продукции. Да и Африка способна улучшить своё экономическое положение за счёт развития торговли с Россией и странами ЕАЭС», — заявил он.
По его словам, сотрудничество с Африкой имеет стратегическое значение для Москвы и в области поставок минерального сырья.
Как отметил Корендясов, Россия заинтересована в расширении контактов и областей взаимодействия со странами региона.
Со своей стороны, российский африканист Александр Зданевич в беседе с Nation News выразил мнение, что восстановление отношений с Москвой даёт государствам Африки перспективы в развитии.
«И понятно, что Африка для нас также даёт совершенно безграничный потенциал для развития», — полагает он.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал конференцию «Россия — Африка» важным подготовительным этапом к двустороннему саммиту, который пройдёт в октябре в Сочи.