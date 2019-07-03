В Госдуме рассказали о возможном визите генсека СЕ в Россию осенью

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что избранный генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич может посетить Россию осенью.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнил Слуцкий, в ходе данного визита, возможно, будет поднят вопрос об уплате Россией взносов в бюджет СЕ.

«Уверен, что это станет предметом обмена мнениями на высшем уровне, когда госпожа генеральный секретарь — мы на это рассчитываем — осенью впервые в новом качестве посетит Россию», — сказал он.

Ранее Мария Пейчинович-Бурич была избрана новым генсеком Совета Европы. Избранный генеральный секретарь вступит в должность в октябре. В настоящий момент этот пост занимает Турбьёрн Ягланд.