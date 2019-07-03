Причиной крушения самолёта в Техасе могла стать неисправность двигателя

Проблема с левым двигателем — возможная причина аварии самолёта в аэропорту Далласа в штате Техас.

Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошёл 1 июля.

По словам сотрудников аэропорта, за несколько секунд до аварии пилоты сообщили о неисправности левого двигателя.

Все находившиеся на борту — два члена экипажа и восемь пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних, — погибли.

Отмечается, что пассажиры являлись членами теннисной организации.

Самолёт разбился при взлёте. Очевидцы утверждают, что после неудачной попытки набрать высоту он врезался в ангар.

Ранее на северо-востоке Германии произошло крушение двух истребителей Eurofighter.