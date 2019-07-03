Причиной крушения самолёта в Техасе могла стать неисправность двигателя

Короткая ссылка
Проблема с левым двигателем — возможная причина аварии самолёта в аэропорту Далласа в штате Техас.
Причиной крушения самолёта в Техасе могла стать неисправность двигателя
  • Reuters

Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошёл 1 июля.

По словам сотрудников аэропорта, за несколько секунд до аварии пилоты сообщили о неисправности левого двигателя.

Все находившиеся на борту — два члена экипажа и восемь пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних, — погибли. 

Отмечается, что пассажиры являлись членами теннисной организации.

Самолёт разбился при взлёте. Очевидцы утверждают, что после неудачной попытки набрать высоту он врезался в ангар. 

Ранее на северо-востоке Германии произошло крушение двух истребителей Eurofighter.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить