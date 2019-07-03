Причиной крушения самолёта в Техасе могла стать неисправность двигателя
- Reuters
Об этом сообщает Associated Press.
Инцидент произошёл 1 июля.
По словам сотрудников аэропорта, за несколько секунд до аварии пилоты сообщили о неисправности левого двигателя.
Все находившиеся на борту — два члена экипажа и восемь пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних, — погибли.
Отмечается, что пассажиры являлись членами теннисной организации.
Самолёт разбился при взлёте. Очевидцы утверждают, что после неудачной попытки набрать высоту он врезался в ангар.
Ранее на северо-востоке Германии произошло крушение двух истребителей Eurofighter.