Эксперт прокомментировал крушение двух истребителей Eurofighter

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Лётчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах Андрей Краснопёров в беседе с ФАН прокомментировал крушение двух истребителей бундесвера Eurofighter на северо-востоке Германии.
Эксперт прокомментировал крушение двух истребителей Eurofighter
  • Reuters

Как предположил эксперт, в данном случае самолёты выполняли полёт строем.

По словам Краснопёрова, все подобные инциденты происходят, как правило, в тот момент, когда самолёты попадают в облака, то есть в тот момент, когда ведомый теряет визуальный контакт с ведущим и начинает его искать.

«Когда пилот попадает в облака и теряет из виду ведущего, ему запрещено менять курс. Он должен сделать отворот в любую внешнюю сторону в зависимости от того, с каким пеленгом идёт относительно ведущего. Градусов 15—20 отвернул, пролетел секунд 20—30 и потом вновь взял курс полёта», — пояснил эксперт.

Он отметил, что дальше нужно лететь и смотреть туда, где должен быть ведущий.

Краснопёров добавил, что пока рано говорить, кто виноват, поскольку такое может случиться даже с опытными лётчиками.

Ранее СМИ сообщали, что один из пилотов упавших в Германии истребителей найден живым.

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