Британские спецслужбы ищут сотрудников со знанием русского языка
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«Присоединившись к MI5, MI6 или GCHQ, вы сможете сыграть ключевую роль в защите Великобритании», — говорится в тексте вакансии.
Одно из базовых требований — понимать, о чём идёт речь в аудио и видеотрансляциях. В частности, соискателям предлагается пройти тест на знание русского языка.
Успешным соискателям обещают денежное вознаграждение до £32 тыс. в год.
Ранее ЦРУ разместило информацию о начале набора сотрудников со знанием русского языка ради «раскрытия правды».
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