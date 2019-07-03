Британские спецслужбы ищут сотрудников со знанием русского языка

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Британские спецслужбы MI5 и MI6, а также Центр правительственной связи набирают в штат сотрудников, владеющих русским языком. Соответствующие вакансии размещены на сайтах организаций.
Британские спецслужбы ищут сотрудников со знанием русского языка
  • © Miguel Candela/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

«Присоединившись к MI5, MI6 или GCHQ, вы сможете сыграть ключевую роль в защите Великобритании», — говорится в тексте вакансии.

Одно из базовых требований — понимать, о чём идёт речь в аудио и видеотрансляциях. В частности, соискателям предлагается пройти тест на знание русского языка.

Успешным соискателям обещают денежное вознаграждение до £32 тыс. в год.

Ранее ЦРУ разместило информацию о начале набора сотрудников со знанием русского языка ради «раскрытия правды».

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