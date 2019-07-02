Зеленский рассказал, что Трюдо вдохновил его заняться политикой

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что канадский премьер-министр Джастин Трюдо стал одним из людей, которые вдохновили его пойти в политику.
Зеленский рассказал, что Трюдо вдохновил его заняться политикой
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Зеленского по итогам его встречи с Трюдо.

«Канада действительно друг Украины. Она подтвердила это реальными шагами по поддержке нашей страны в санкционной политике против агрессии России, а также в сохранении суверенитета и защите территориальной целостности», — сказал украинский президент.

Ранее сообщалось, что в рамках визита Зеленского в Канаду запланированы встречи с главой МИД Кристиной Фриланд, Джастином Трюдо, руководством Всемирного конгресса украинцев, а также подписание двусторонних документов.

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