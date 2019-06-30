В соцсетях обратили внимание на неловкую ситуацию Трюдо на G20

Пользователи соцсетей обратили внимание на неловкую ситуацию, в которую попал премьер Канады Джастин Трюдо во время G20. В ходе саммита политик сел в кресло рядом с президентом Бразилии Жаиром Болсонару и протянул ему руку, однако тот проигнорировал жест приветствия.

Reuters

Об этом пишет The Post Millennial. Как следует из видео, Трюдо расположился между двумя другими лидерами — Болсонару и Си Цзиньпином. Когда канадский премьер пытается поздороваться с бразильским президентом, тот отворачивается и пожимает руку коллеге, сидящему по другую сторону. После этого Трюдо вновь обращается к соседу — они здороваются. Ранее сообщалось, что на церемонии по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны президент США Дональд Трамп не поздоровался за руку с украинским президентом Петром Порошенко. При этом он поприветствовал других лидеров.