В соцсетях обратили внимание на неловкую ситуацию Трюдо на G20
- Reuters
Об этом пишет The Post Millennial.
Как следует из видео, Трюдо расположился между двумя другими лидерами — Болсонару и Си Цзиньпином.
Когда канадский премьер пытается поздороваться с бразильским президентом, тот отворачивается и пожимает руку коллеге, сидящему по другую сторону.
После этого Трюдо вновь обращается к соседу — они здороваются.
Ранее сообщалось, что на церемонии по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны президент США Дональд Трамп не поздоровался за руку с украинским президентом Петром Порошенко. При этом он поприветствовал других лидеров.