В Сиднее задержаны подозреваемые в подготовке терактов сторонники ИГ

В Сиднее задержаны предполагаемые сторонники «Исламского государства»*, которые подозреваются в подготовке серии терактов.

Об этом сообщает Associated Press.

По предварительной информации, за одним из подозреваемых, вернувшимся в страну из Ливана, полиция следила в течение года. 20-летний молодой человек, по данным следствия, планировал нападения на полицейские участки, суды, церкви.

По подозрению в причастности к подготовке также были задержаны ещё двое человек.

В ноябре 2018 года сообщалось, что полиция в Мельбурне арестовала троих подозреваемых в подготовке теракта.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.