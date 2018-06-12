СМИ: Семья из Великобритании предотвратила теракт в Австралии

Семья из Великобритании помогла предотвратить террористический акт в австралийском Мельбурне.

Об этом сообщает Herald Sun.

По данным издания, террористы готовили план атаки на рынок Королевы Виктории в Мельбурне. Через интернет они вели поиск и вербовку желающих выполнить террористический акт.

Британские граждане выдали себя за лиц, готовых «взорвать бомбу» на рынке, и более пяти месяцев переписывались с вербовщиком. Данную переписку со всеми наставлениями по совершению теракта передали австралийской федеральной полиции.

Сотрудники полиции не сообщили о задержании организаторов несостоявшегося теракта, однако заверили, что «угрозы больше нет».

Ранее сообщалось, что Австралия завершила своё участие в воздушной операции против ИГ* в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.